Селена Гомес раскритиковала Facebook за дезинформацию о COVID-19

Американская актриса и певица Селена Гомес раскритиковала социальную сеть Facebook, обвинив ее в дезинформации относительно COVID-19. Такое мнение она выразила на своей странице в Twitter.

Знаменитость указала на то, что социальная сеть ввела запрет на публикацию фейковой информации о коронавирусе и вакцинах. «Так почему же все это до сих пор происходит?», — возмущается певица. По ее мнению, Facebook «будет нести ответственность за тысячи смертей, если не примет меры сейчас».

Ранее Селена Гомес была удостоена звания человека года по версии журнала People. Отмечается, что в этом году артистка прочно обосновалась в качестве защитницы психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. За последние 12 месяцев она успела выпустить свой третий студийный альбом Rare и запустила свою линию инклюзивной косметики Rare Beauty.

В апреле социальная сеть Facebook запустила специальную русскоязычную страницу под названием «Центр информации о коронавирусе (COVID-19)». На ней отображаются посты официальных аккаутов различных международных и локальных организаций здравоохранения. Для россиян на Facebook-странице будут публиковать информацию из официальных аккаунтов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Минздрава, Роспотребнадзора и портала стопкоронавирус.рф. На странице «Центра информации о коронавирусе» также собраны основные тезисы, связанные с борьбой с пандемией и сформулированные ВОЗ.