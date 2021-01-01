Культура
 
Последние новости
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
Диетолог назвал способ восстановиться после новогоднего застолья
В США возникли проблемы c вакцинацией из-за логистики
Россиянам дали советы по определению поддельного алкоголя
Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу
Зеленский захотел написать про «украинский Крым» на песке в Ялте
Хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft
Пожар в сочинском лесу из-за запуска фейерверков попал на видео
Трамп внезапно прервал отдых и вернулся в Белый дом
Новости партнеров
Прослушать новость

Селена Гомес раскритиковала Facebook за дезинформацию о COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @selenagomez / Instagram

Американская актриса и певица Селена Гомес раскритиковала социальную сеть Facebook, обвинив ее в дезинформации относительно COVID-19. Такое мнение она выразила на своей странице в Twitter.

Знаменитость указала на то, что социальная сеть ввела запрет на публикацию фейковой информации о коронавирусе и вакцинах. «Так почему же все это до сих пор происходит?», — возмущается певица. По ее мнению, Facebook «будет нести ответственность за тысячи смертей, если не примет меры сейчас».

Ранее Селена Гомес была удостоена звания человека года по версии журнала People. Отмечается, что в этом году артистка прочно обосновалась в качестве защитницы психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. За последние 12 месяцев она успела выпустить свой третий студийный альбом Rare и запустила свою линию инклюзивной косметики Rare Beauty.

В апреле социальная сеть Facebook запустила специальную русскоязычную страницу под названием «Центр информации о коронавирусе (COVID-19)». На ней отображаются посты официальных аккаутов различных международных и локальных организаций здравоохранения. Для россиян на Facebook-странице будут публиковать информацию из официальных аккаунтов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Минздрава, Роспотребнадзора и портала стопкоронавирус.рф. На странице «Центра информации о коронавирусе» также собраны основные тезисы, связанные с борьбой с пандемией и сформулированные ВОЗ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Селена Гомес показала шрам после трансплантации почки на фото в купальнике
Селена Гомес попала на обложку журнала в наряде с глубоким декольте
Дрожащие руки Селены Гомес на видео о нанесении макияжа взволновали фанатов
Другие материалы рубрики
Культура00:05 7 декабря 2020

«Я вам не подруга»

Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
14:3725 декабря 2020

Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством

12:0925 декабря 2020

Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе

09:5925 декабря 2020

Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров

Культура00:02 5 декабря 2020

Гражданин Манк

Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
00:4225 декабря 2020

В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным

20:0324 декабря 2020

Басков вспомнил о нелепом случае на корпоративе

19:1424 декабря 2020

Бывший любовник Джорджа Майкла ворвался в дом скончавшегося артиста

Культура00:03 4 декабря 2020

Приход королевы

Секс, наркотики, рокировка: так ли хорош самый популярный сериал Netflix?
17:3824 декабря 2020

Раскрыты суммы долгов звезд российского шоу-бизнеса

17:3424 декабря 2020

Семье погибшего на съемках «Подольских курсантов» выплатили мизерную компенсацию

16:4824 декабря 2020

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

Россия
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Ну, поехали
Что изменится в жизни россиян с 1 января?
Россияне назвали самые раздражающие факторы на Новый год
В Совфеде рассказали о нахождении главы МИД Украины на услужении у националистов
«Не вижу повода не выпить»
 
Россиянам дали рекомендации по выбору майонеза для салатов
Битва за Москву
Хронология борьбы московских властей с COVID-19 в 2020 году
Все материалы
Мир
Китай заподозрили в сотворении гостайны из коронавируса
Захарова отреагировала на угрозу Киева превратить Крым в «адскую» тему
Глава ВОЗ назвал главные уроки 2020 года
Те, кто ушли
Самые известные люди, скончавшиеся в 2020 году
Британскую ЧВК обвинили в причастности к убийству Сулеймани
«Через заднюю дверь»
Как привычка китайцев давать взятки привела к распространению коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Россияне стали меньше хранить сбережения в рублях
Держатели карт «Мир» получат кешбэк 5 процентов в супермаркетах BILLA
Жители Таиланда начали опустошать «золотые запасы» на фоне массового голода
Названы самые доходные вложения года
Черная полоса
Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Артем Дзюба«Футбол, в который мы играем, устарел»
Провал российских клубов, конфуз Дзюбы и скандал в сборной. Чем запомнился 2020-й любителям футбола?
Рождественский залп
Лондонское дерби и битва «Лестера» с «Манчестер Юнайтед» — интриги стартующего в АПЛ Boxing Day
«Я растерзал всех»
Триумфальный уход Нурмагомедова, Хабиб 2.0 и новые чемпионы из России. Чем запомнится 2020-й в MMA?
Алена Косторная«Все очень плохо»
Отмена турниров, уход Косторной к Плющенко и провал Загитовой на ТВ: 2020 год в фигурном катании
Все материалы
Культура
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Нормально все было
Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года
Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Все материалы
Интернет и СМИ
Оператор российского телеканала упал в реку с корабля
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
Познер назвал главное лишение 2020 года
В Google-документах обнаружили опасную уязвимость
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»
Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
«Даже во время войны такого не было»
Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
Миссия — выжить
Какие лекарства защитят путешественников в пандемию коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
Все материалы
Самый быстрый автомобиль в мире оценили в 266 миллионов рублей
Главные автомобильные премьеры 2020 года
Вспоминаем знаковые дебюты, дающие надежду на светлое и интересное будущее
Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря
Насколько подорожали автомобили в России в 2020 году
В среднем цены выросли на 10 процентов
Семь поколений Porsche 911 Turbo сразились друг с другом в гонке
Автомобильные грёзы Пьера Кардена
К каким машинам приложил руку легендарный французский кутюрье
Koenigsegg улучшил гиперкар Agera RS
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы