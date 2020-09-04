Дрожащие руки Селены Гомес на видео о нанесении макияжа взволновали фанатов

Американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала на камеру порядок нанесения макияжа в рекламном видео, посвященном ее собственной линейке продукции Rare Beauty. Ролик появился на канале Vogue в YouTube.

На кадрах 28-летняя знаменитость поэтапно накладывает на свое предварительно очищенное лицо разные косметические средства. Когда она начинает подводить глаза черным лайнером, становится заметно, как дрожат ее руки.

Фанатов взволновало состояние, вызванное, по их мнению, заболеванием Гомес, и они обсудили его в комментариях. «Как же больно смотреть, как она борется с этим лайнером. Ее рука трясется даже несмотря на то, что другая держит зеркало. Я люблю ее всю свою жизнь, и мне очень страшно смотреть, как она переносит свою болезнь. Сильная женщина», «Невероятно, как волчанка изменила ее. Но то, как она сражается с ней — настоящее вдохновение», «Ее руки и голос так сильно дрожат. Надеюсь, она в порядке», «Прекрасный человек и внутри, и снаружи. Жаль ее», — высказались они.

Несколько лет назад у Селены Гомес диагностировали волчанку. Болезнь спровоцировала у певицы депрессию и панические атаки. В 2017 году ей пришлось перенести трансплантацию почки, через год она оказалась в психиатрической больнице.

В августе Селена Гомес впервые за год поделилась откровенной фотографией. Ее запечатлели в бикини в красно-белую полоску, белой матросской шапке и перчатках в тон. Кадр был сделан во время съемок музыкального клипа на ее новый сингл Ice Cream, записанный совместно с южнокорейской группой Blackpink.