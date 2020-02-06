Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed. Серия снимков была опубликована на сайте издания.
На одном из фото 27-летняя знаменитость позирует в надетом на голое тело бюстье с цепями и монетами австрийского дизайнера Андреаса Кронталера. На другом она одета в платье из металлизированной кожи с вшитым белым кружевом шотландского модельера Кристофера Кейна, образ Гомес дополнен оверсайз-колье из искусственного жемчуга бренда Vaquera.
Отмечается, что автором снимков стала модный фотограф Брианна Капоцци (Brianna Capozzi), а в качестве стилиста на площадке работала Эмма Уиман (Emma Wyman).
В феврале прошлого года сообщалось, что Гомес высмеяли за полноту на пляжных фотографиях. В серии из пяти снимков 26-летняя певица позировала в белом бикини в Мексике, отмечая помолвку одной из своих подруг.