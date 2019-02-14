Селену Гомес подняли на смех за полноту на фото в купальнике

Американскую певицу и актрису Селену Гомес высмеяли за полноту на пляжных фотографиях, которые появились в ее Instagram-аккаунте.

В серии из пяти снимков 26-летняя певица позирует в белом бикини в Мексике, отмечая помолвку одной из своих подруг. «Моя лучшая подруга выходит замуж, и мы ее поздравляем! Будущая миссис Лопез», — подписала пост Гомес.

Подписчики обратили внимание, что фигура актрисы стала заметно крупнее, и высказали свое недовольство в комментариях.

«Какая же ты толстая! Это ненормально, Селена! Я вижу целлюлит на твоих ногах! Отвратительно. У тебя так много денег, а ты не можешь за собой следить? Тебе должно быть стыдно», — ужасались одни.

«А почему все игнорируют тот факт, что как только Селена "обретает счастье", она сразу набирает вес. Вам это не кажется пищевым расстройством?» — другие.

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«Я тебя очень люблю, Селена, но пора уже взяться за свою фигуру», — призывали третьи.

«Селена, что произошло с твоим телом?» — недоумевали четвертые.

«Она беременна?» — предположили пятые.

Тем не менее пляжная фотосессия Гомес собрала около 13,5 миллиона лайков.

В июне 2018 года дизайнер Стефано Габбана публично оскорбил Селену Гомес в Instagram. Когда в соцсети появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях, Габбана в комментариях обозвал певицу уродиной.

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