Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для популярного издания Interview. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных снимков она запечатлена в коротком черном платье с цепями бренда Morphew Collection, а на другом исполнительница попозировала на фоне шин в кожаной юбке марки Moschino Couture и майке с принтом в виде вишни. Кроме того, Гомес сфотографировали в белом топе без бюстгальтера, черных брюках Balenciaga и ботинках Vetements того же цвета.

Фото опубликовано @interviewmag

Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под ее публикацией, набравшей 5,7 миллионов лайков. «Очень сексуально!», «Самый красивый человек, которого я только видела», «Выглядишь потрясающе!», «Горячо!» — писали они.

Автором съемки выступил знаменитый фотограф и продюсер Илай Расселл Линнец (Eli Russell Linnetz), который сотрудничал с такими звездами, как Леди Гага, Хейли Бибер, Канье Уэст и Ким Кардашьян-Уэст, а стилистом стал Мэл Оттенберг (Mel Ottenberg).

В апреле популярная британская певица и модель Дуа Липа появилась на обложке музыкального журнала NME в откровенном образе. Ее запечатлели в черном топе, обнажающем ее грудь, и брюках такого же цвета. Исполнительница также надела несколько колец и серьги. Автором съемки выступил фотограф Хьюго Комте (Hugo Comte).

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