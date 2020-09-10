Селена Гомес попала на обложку журнала в наряде с глубоким декольте

Американская актриса и певица Селена Гомес попала на обложку модного журнала Allure в откровенном наряде. Серия фотографий появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке 28-летняя знаменитость запечатлена в кожаном платье черного цвета с глубоким декольте. Ее образ дополнили серьги и ободок в виде роз. На другом кадре Гомес позирует в костюме из денима, состоящего из кроп-топа с объемными рукавами-фонариками и коротких шорт. На третьем фото исполнительницу сняли в черном топе, куртке с деталью в виде блестящей бахромы и серьгах в форме сердец.

Фото опубликовано @micaiahcarter

Автором съемки выступил популярный американский фотограф Михей Картер (Micaiah Carter), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vanity Fair, Vogue, Elle, i-D и другими.

Пост набрал больше 8,1 миллиона лайков и порадовал поклонников знаменитости. «Очень красиво! Поздравляю!», «Королева», «Идеальная!», «Выглядишь потрясающе!», «Сногсшибательная», — комментировали они.

Ранее в сентябре дрожащие руки Селены Гомес на видео о нанесении макияжа взволновали фанатов. На кадрах певица поэтапно накладывает на свое предварительно очищенное лицо разные косметические средства. Поклонников взволновало состояние, вызванное, по их мнению, заболеванием Гомес.