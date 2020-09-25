Селена Гомес показала шрам после трансплантации почки на фото в купальнике

Американская актриса и певица Селена Гомес опубликовала снимок в купальнике, на котором показала последствия волчанки. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

28-летняя знаменитость снялась во дворе собственного дома, стоя на ступенях на фоне бассейна. На кадре она позирует держа руки над головой в голубом слитном купальнике La Mariette, который оформлен деталью в виде молнии в области декольте. Стоимость вещи на сайте марки составляет 120 долларов (9227 рублей). Волосы исполнительницы собраны в низкий пучок.

В описании к публикации Гомес объяснила, что решила продемонстрировать подписчикам шрам на ноге после трансплантации почки, поскольку она уверена в себе и гордится тем, через что ей пришлось пройти. «После трансплантации почки мне было сложно показывать мой шрам. Я носила одежду, чтобы спрятать его и не хотела, чтобы шрам был на фото», — заявила она в посте.

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Поклонники поддержали певицу в комментариях под кадром, который набрал почти 11 миллионов лайков, и восхитились ее внешним видом. «Твой шрам выглядит как еще одно прекрасное тату», «Ты просто невероятная», «Я люблю тебя, ты очень сильный человек!», «Красотка», «Наша королева!», «Горжусь тобой, Селена», «Выглядишь прекрасно», — писали фанаты.

Несколько лет назад у Селены Гомес диагностировали волчанку, которая спровоцировала у исполнительницы депрессию и панические атаки. В 2017 году она перенесла трансплантацию почки, а еще через год оказалась в психиатрической больнице.

В августе Селена Гомес впервые за год поделилась фото в бикини и удивила фанатов. Ее запечатлели в бикини в красно-белую полоску, белой матросской шапке и перчатках в тон. Отмечается, что снимок был сделан во время съемок музыкального клипа на ее новый сингл Ice Cream.