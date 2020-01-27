Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии

Американская исполнительница Селена Гомес обвинила своего бывшего возлюбленного, канадского поп-певца Джастина Бибера, в эмоциональном насилии. Об этом она рассказала в интервью NPR.

«Я чувствую, что была жертвой насилия», — заявила Гомес. Когда у нее уточнили, имеет ли она в виду эмоциональное насилие со стороны Джастина Бибера, артистка ответила положительно.

«Учитывая, что я не хочу провести остаток жизни, обсуждая это, хочу заявить: я горжусь тем, что чувствую себя сильнее, чем когда-либо, и я нашла способ просто идти дальше», — объяснила певица.

В октябре 2019 года Гомес выпустила клип на песню Lose You To Love Me, в которой намекнула на прежние романтические отношения с исполнителем Джастином Бибером. Она отметила, что ей «необходимо было показать свои эмоции». После выхода видео супруга артиста Хейли Бибер опубликовала в соцсетях скриншот своего аудиоплеера с песней I'll Kill You («Я убью тебя») артистки Саммер Уолкер. Ее поступок связали с выходом клипа Гомес, пост вскоре был удален.

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