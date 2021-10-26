Россияне назвали лучших исполнителей 2021 года

В России 19 процентов граждан назвали Олега Газманова лучшим эстрадным исполнителем 2021 года. Об этом говорится в результатах соответствующего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте списка лучших эстрадных музыкантов России оказался рэпер Баста, за него проголосовали десять процентов опрошенных. Третье место поделили между Григорием Лепсом и Сергеем Лазаревым, они получили по девять процентов одобрения россиян. Пятерку замыкают Леонид Агутин и Валерий Меладзе.

По мнению 17 процентов россиян, участвующих в опросе, лучшей певицей российской эстрады в этом году стала Полина Гагарина. Следом за ней в рейтинге идет Пелагея, за нее проголосовало 13 процентов. За Елену Ваенгу, Зиверт, Софию Ротару и Валерию отдали по семь процентов голосов.

В июле этого года Россияне назвали своих любимых бардов. Респонденты назвали в числе лучших бардов Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву и Александра Розенбаума. Почти половина опрошенных затруднилась ответить на вопрос.