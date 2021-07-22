Россияне назвали своих любимых бардов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал про любимых бардов россиян. Результаты опроса опубликованы на сайте компании.

Респонденты назвали в числе лучших бардов Владимира Высоцкого (он набрал 22 процента), Булата Окуджаву (10 процентов) и Александра Розенбаума (9 процентов). Почти половина опрошенных затруднилась ответить на вопрос.

Россияне также отметили следующих авторов-исполнителей: Юрий Визбор (6 процентов), Олег Митяев (5 процентов), Виктор Цой (4 процента), Татьяна и Сергей Никитины (2 процента), Михаил Круг (2 процента) и Сергей Трофимов (2 процента). По мнению восьми процентов опрошенных, лучшего российского и советского барда вообще не существует.

У участников также поинтересовались, какие песни и стихотворения лидирующего в опросе Высоцкого для них являются наиболее памятными. Они выделили такие произведения, как «Песня о друге», «Кони привередливые», «Скалолазка», «Охота на волков» и «Утренняя гимнастика».