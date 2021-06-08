Названы главные восходящие звезды российского кино

Названы самые перспективные российские актеры. Список опубликовало издание Variety.

В перечне оказались Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Паулина Андреева, Юрий Борисов, Александр Кузнецов и Юрий Колокольников. Среди режиссеров были отмечены Элла Манжеева, Евгений Сангаджиев, Михаил Локшин, Филипп Юрьев и Иван Твердовский. В списке также была сценаристка Любовь Мульменко.

Редакторы издания составили перечень на основе форума аудиовизуального контента Key Buyers Event. На этом мероприятии Роскино показывает международным дистрибьюторам российские фильмы и сериалы, а также ищет новых партнеров.

В прошлом году россияне выбрали лучших актеров десятилетия. Рейтинг возглавили Константин Хабенский и Александр Петров, набравшие по 10 процентов голосов. На втором месте набравшие семь процентов Сергей Безруков и Данила Козловский, а на третьем — Владимир Машков, который нравится шести процентам респондентов. Лучшим зарубежным актером десятилетия россияне признали Леонардо Ди Каприо. Вторую строчку занял Джонни Депп, третью — Роберт Дауни-младший.