Названы лучшие фильмы и сериалы года по версии американских актеров

Гильдия киноактеров США назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список лауреатов премии SAG Awards опубликован на сайте организации.

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Победу в главной номинации «Лучший актерский состав» получила лента Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой». В категории «Лучшая мужская роль» награду посмертно взял Чедвик Боузман, сыгравший в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Лучшей актрисой признана Виола Дэвис, снявшаяся в том же фильме.

В категории «Лучший актерский состав драматического сериала» победил сериал «Корона». Телешоу «Шиттс Крик» взяло награду за лучший актерский состав комедийного проекта. Марк Руффало признан лучшим актером сериала за «Я знаю, что это правда», актрисой года стала Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы».

В марте Гильдия сценаристов Америки объявила главные фильмы и сериалы 2020 года. Приз за лучший оригинальный сценарий был присужден фильму «Девушка, подающая надежды».