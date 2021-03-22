Американские сценаристы назвали лучшие фильмы и сериалы года

Гильдия сценаристов Америки назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список победителей премии Writers Guild Awards опубликован на сайте организации.

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Приз за лучший оригинальный сценарий был присужден фильму Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды». Награду за лучший адаптированный сценарий получила комедия Саши Барона Коэна «Борат 2».

Среди сериалов приз за лучший драматический сценарий ушел «Короне», комедийным телешоу года стал ситком «Тед Лассо». Награду за лучший эпизод в мультсериале получил «Конь БоДжек» за 12-ю серию шестого сезона «Ксерокопия ксерокопии».

В январе американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Военная картина Спайка Ли «Пятеро одной крови» была признана лучшим боевиком, а титул главного экшен-сериала 2020 года получило шоу «Викинги».