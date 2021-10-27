Заявивший о бессмысленности Дня Победы Моргенштерн пойдет в музей Победы

Рэпер Моргенштерн пойдет на экскурсию в музей Победы, куда его пригласили после высказывания о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин в беседе с «Москвой 24».

В музее пообещали рассказать хип-хоп-исполнителю, какую цену заплатил советский народ за разгром нацистов в Великой Отечественной войне. «Моргенштерн обязательно придет. Единственное, я не могу сказать, когда именно, но то, что он придет, — это однозначно», — заявил Жорин.

Адвокат также отметил, что музей выступил с правильной инициативой. «Потому что молодых людей нужно не наказывать за то, что они что-то не знают и не понимают, а наоборот — просвещать, развивать, объяснять», — добавил он.

В интервью журналистке Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — подчеркнул он.

Высказывание музыканта вызвало резкую критику. Представители движения «Ветераны России» заявили, что пожалуются на Моргенштерна в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за слов про День Победы, так как он, по их мнению, оскорбляет историческую память.

Позже Моргенштерн извинился за свои слова. «Я хочу принести извинения перед всеми, кого могли задеть мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста», — написал музыкант в Instagram. Он напомнил, что также желал жителям страны новых достижений.