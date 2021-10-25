Моргенштерн посчитал бессмысленным празднование Дня Победы

Рэпер Моргенштерн: не понимаю праздника победы, которая состоялась 76 лет назад

Российский рэпер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак и заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы. Запись разговора с ним была опубликована на YouTube-канале телеведущей.

Музыкант обсудил с журналисткой видео, в котором блогер Дава исполняет советскую военную песню «Журавли». Собчак сказала, что считает себя патриотом, но подобные ролики кажутся ей «пошлятиной».

«Я тебе честно скажу — я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — сказал артист.

По мнению Моргенштерна, стране нужно двигаться дальше и достигать новых успехов, а не праздновать то, что было почти век назад. «Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их», — призвал рэпер.

Он заявил, что сам бы не снялся в клипе, посвященном Дню Победы. По словам музыканта, это было бы предательством самого себя.