Прилепин посоветовал Бастрыкину ставить задачи посерьезнее проверки Моргенштерна

Прилепин о проверке СКР слов Моргенштерна: надо бы ставить перед собой задачи посерьезнее

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин посоветовал главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину ставить перед собой задачи посерьезнее, чем проверка слов рэпера Моргенштерна о ненужности празднования Дня Победы. Его заявление приводит Znak.com.

Прилепин заявил, что фразу о бессмысленности праздника 9 Мая произносили многие. «Почему ветеранов никто не спрашивает, а хотят ли они, чтобы не было парадов? [Проверка СКР высказываний Моргенштерна] — из пушки по воробьям. Ну, Бастрыкин, ну, Моргенштерн. Ну зачем это все? Чего тут проверять?» — добавил он.

Во вторник, 26 октября, Бастрыкин поручил руководителю московского управления СКР Андрею Стрижову провести проверку в отношении рэпера. Следователи заинтересовались возможным нарушением закона в словах Моргенштерна после обращения ветеранов в ведомство. Они считают, что высказывание музыканта оскорбляет историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в Великой Отечественной войне.

Интервью, в котором Моргенштерн сообщил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы, вышло на YouTube-канале Ксении Собчак 25 октября. По мнению исполнителя, стране нужно двигаться дальше и достигать новых успехов, а не праздновать то, что было почти век назад.