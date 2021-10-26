Собчак попыталась оправдать Моргенштерна за слова о Дне Победы

Собчак: Моргенштерн не понимает День Победы, потому что он представляет другое поколение

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала решение Следственного комитета проверить высказывание рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. В своем Telegram-канале Собчак попыталась оправдать исполнителя и объяснить, почему тот назвал праздник бессмысленным.

Как отметила телеведущая, Моргенштерн честно признался в том, что не понимает масштаба празднования Дня Победы, и это его личное мнение. «Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это его загнобить хотите? За непонимание?» — высказалась Собчак в защиту знаменитости.

«Знаете, что вот лично меня оскорбляет? Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 Мая, вбухивая в них миллионы и миллионы. Когда [рэпер] Дава с кровоподтеками пытается исполнить великую песню "Журавли" на суровых щах», — добавила журналистка.

Ранее следователи заинтересовались возможным нарушением закона в словах музыканта после обращения в ведомство ветеранов Великой Отечественной. Они посчитали, что высказывание Моргенштерна, которое прозвучало в интервью на YouTube-канале Собчак, оскорбляет историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в годы войны.