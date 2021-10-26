В Госдуме отказались участвовать в накрутке популярности Моргенштерна

Обсуждение в прессе «мерзких высказываний сомнительных личностей» позволяет им получить дополнительную известность, участвовать в накрутке популярности таких людей не стоит. Так председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Лентой.ру» оценил развивающийся вокруг рэпера Моргенштерна скандал, возникший после его слов о бессмысленности празднования Дня Победы.

В интервью журналистке Ксении Собчак Моргенштерн назвал празднование Дня Победы бессмысленным. Позже его адвокат Сергей Жорин пояснил, что музыкант не предлагал отменить праздник, а лишь высказал непонимание празднования этой даты. Он напомнил, что рэпер является одним из представителей молодых людей, которые «не всегда понимают какие-то вещи, которые для более взрослого поколения являются понятными и очевидными».

Для меня его нет

Депутат заявил, что будет правильным вовсе отказаться от обсуждения «мерзких высказываний сомнительных личностей», поскольку любая реакция только добавляет им популярности.

«Первое. У нас есть действующие нормы уголовного и административного законодательства, которые могут и будут применяться вне зависимости, популярен этот человек или не популярен. Второе. Я считаю, что обсуждение в прессе подобных мерзких высказываний сомнительных личностей позволяет им набирать дополнительную популярность, а затем ее монетизировать. Это замкнутый круг, которому потакать я не хочу», — высказался он.

Политик добавил, что для него лично таких людей, как Моргенштерн, не существует. «Для меня его нет», — подчеркнул председатель профильного комитета Госдумы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал рэперу поговорить о войне с ветеранами. По словам пресс-секретаря президента России, известные люди должны нести моральную ответственность за свои заявления. Он также предположил, что рэпер сделал свое заявление не со зла.

Представители движения «Ветераны России» в свою очередь заявили, что пожалуются на рэпера в Следственный комитет. Председатель движения Ильдар Резяпов считает, что «здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия».