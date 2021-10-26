Песков дал совет предложившему отменить День Победы Моргенштерну

Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал рэперу Алишеру Моргенштерну, предложившему ранее отменить День Победы, поговорить о войне с ветеранами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, известные люди должны нести моральную ответственность за свои заявления. «Хочется таким молодым просто рекомендовать чисто по-человечески — наверняка у них есть дедушки и бабушки, поговорите с ними или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше и меньше, но которые все равно живут рядом с нами и спросите, почему так важен День Победы», — сказал Песков. Он также предположил, что рэпер сделал свое заявление не со зла.

В интервью журналистке Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — подчеркнул он.

Его заявление резко раскритиковали в Госдуме. Депутат Светлана Бессараб посоветовала музыканту обратить внимание на собственные траты и добавила, что мнение такого ограниченного человека, как Моргенштерн, не должно влиять на историю и жизнь народа России.

Представители движения «Ветераны России» в свою очередь заявили, что пожалуются на рэпера в Следственный комитет из-за слов про День Победы. Председатель движения Ильдар Резяпов считает, что «здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия.

Позже адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не предлагал отменить праздник, а лишь высказал непонимание о праздновании этой даты. Он напомнил, что рэпер является одним из представителей молодых людей, которые «не всегда понимают какие-то вещи, которые для более взрослого поколения являются понятными и очевидными».