В Госдуме ответили на слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы

Рэперу Моргенштерну следует обратить внимание на собственные траты, вместо того, чтобы критиковать ежегодное празднование Дня Победы, посоветовала депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». Она также добавила, что мнение такого ограниченного человека, как Моргенштерн, не должно влиять на историю и жизнь народа России.

Российский рэпер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак и заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы. «Я тебе честно скажу — я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — сказал артист.

Ограниченное мнение

Бессараб уверена: традицию празднования Дня Победы необходимо продолжить, поскольку это одно из главных событий в истории России. И ориентироваться здесь на мнение таких одиозных фигур как Моргенштерн, точно не стоит.

«Нашим селебрити стоило бы обратить внимание на собственные траты, — заметила политик. — Если они так против чрезмерных расходов — пусть не отмечают свои праздники, но не трогают ценности русского народа. Очень жаль, что наша молодежь и ее кумиры не знают о великих и знаменательных датах, которые были и остаются в российской истории. Я могла бы напомнить Моргенштерну о полете в космос, изобретении телефона, множества вакцин, которые неоднократно спасали мир, о наших достижениях в искусстве, в культуре. Да, и о военных достижениях тоже, о наших победах — мы редко сами начинали войны, но часто их заканчивали. Так что ограниченное мнение Моргенштерна, на мой взгляд, не должно влиять на историю и жизнь народа России».

Моршенштерн также заявил, что сам бы не снялся в клипе, посвященном Дню Победы. По словам музыканта, это было бы предательством самого себя.