Стали известны цены на услуги в салоне красоты жены Моргенштерна

Цены на маникюр в салоне Дилары Зинатуллиной варьируется от двух до 11 тысяч рублей

Стоимость услуг ногтевого сервиса в салоне красоты Dilara Nails & Beauty, основанном женой рэпера Моргенштерна Диларой Зинатуллиной, варьируется от двух до 11 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте заведения.

Так, согласно прейскуранту, цена аппаратного или комбинированного маникюра является самой низкой среди прочих услуг и составляет две тысячи рублей. Кроме того, стало известно, что маникюр с покрытием гель-лаком в салоне Дилары обойдется в 3200 рублей, а наращивание ногтей — от 5500 до 11 тысяч рублей в зависимости от длины.

В то же время стоимость педикюра колеблется от 1200 до 4400 рублей: например, аппаратный маникюр с покрытием гель-лаком предлагается по цене в 3700 рулей, а полный педикюр без покрытия для мужчин — за четыре тысячи рублей.

21-летняя Дилара Зинатуллина открыла собственный салон красоты 18 ноября. Заведение располагается в Москве на Смоленской улице. По словам предпринимательницы, она нервничала из-за того, что впервые основала настолько крупный проект.