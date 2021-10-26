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Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети

Дилара Зинатуллина приняла участие в модном показе бренда Bicholla и подверглась критике
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Жена российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина приняла участие в модном показе коллекции «Сон в летнюю ночь» бренда Bicholla и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились в TikTok.

Известно, что шоу прошло в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Администраторы аккаунта People Talk разместили в упомянутой соцсети короткий ролик, на кадрах которого 21-летняя знаменитость дефилирует во время показа. На ней — объемная блузка леопардовой расцветки с рукавами-фонариками, черная юбка длины макси с разрезом на бедре и босоножки на высоких каблуках такого же цвета. Волосы Зинатуллиной зачесаны назад, а на лицо нанесен яркий макияж с акцентом на глаза.

На кадрах видно, что девушка медленно передвигается по подиуму. Публикация стала вирусной и набрала почти 300 тысяч просмотров и больше 17 тысяч лайков. Пользователи TikTok принялись обсуждать ролик и раскритиковали неумелую, по их мнению, походку манекенщицы.

«Какой дикий дискомфорт», «Она умеет ходить?», «Очень плохо, но она и не модель», «Слишком неуверенно и медленно», «Если бы умела ходить красиво, было бы вообще шик», «С трудом ходит же! Да и ножки далеко не модели, конечно. Она милая, но не для подиума», — высказывались они в комментариях.

В сентябре Дилара Зинатуллина поделилась фото в откровенном наряде и вызвала споры в сети. На кадре она позирует, лежа на полу в облегающем черном боди с прозрачными вставками, оголяющими ее тело. «Сколько фотошопа, пипец», — возмущались подписчики.

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