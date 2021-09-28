Жена Моргенштерна поделилась фото в облегающем боди и вызвала споры в сети

Жена российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала снимки в откровенном образе и вызвала споры в соцсети. Соответствующий пост появились в ее Instagram-аккаунте.

21-летняя знаменитость поделилась кадрами с новой фотосессии, на которых она позирует лежа на полу в облегающем черном боди с прозрачными вставками, оголяющими ее тело. Ее запечатлели с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Образ Зинатуллиной дополнили серьги, длинные кожаные перчатки и чулки.

Известно, что автором съемки выступила фотохудожница Ольга Дерегузова. При этом стилисткой стала Лиза Гирлина, а визажистками — Луиза Хасанова и Эльвира Рахимова.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Зинатуллиной, которая набрала 580 тысяч лайков. Так, одни поклонники обвинили супругу Моргенштерна в чрезмерном применении фотошопа. «Сколько фотошопа, пипец», «Смешно. В жизни и на фото 2 разных человека», «Побольше фотошопа можно еще», «Кайли Дженнер получается», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом звезды. «Ну красивая, что тут сказать», «Идеальная фигура», «Как всегда сочно», «Красотка», «Самая красивая девушка», «Какая фигура!», «Малышка», «Женщина кошка», — писали юзеры.

В сентябре работники свадебного салона Aurora раскрыли стоимость праздничного наряда жены рэпера Алишера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной. Выяснилось, что она выбрала для торжества платье модели Kris бренда Milla Nova, цена которого на сайте магазина составляет 135 тысяч рублей.