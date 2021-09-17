Моргенштерн поделился подробностями об отношениях с супругой

Моргенштерн рассказал, кто занимает лидерскую позицию в их отношениях с женой

Российский рэпер Моргенштерн раскрыл подробности отношений с супругой Диларой Зинатуллиной. Он поделился этим в ходе комедийного ток-шоу «Что было дальше?», которое выходит на YouTube-канале Labelcom.

Моргенштерн и ранее участвовал в проекте, но на этот раз его поддерживала его возлюбленная, которая сидела в зале. Один из ведущих шоу, комик Алексей Щербаков, поинтересовался, кто занимает лидерскую позицию в их отношениях, на что 23-летний хип-хоп-артист дал неожиданный для стендапера ответ.

«Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник», — заявил Моргенштерн. Щербаков остался доволен словами собеседника, отметив, как он сам сильно любит свою жену.

Музыкант также подчеркнул, что женитьба благотворно повлияла на его жизнь. По его словам, он перестал делать эксцентричные татуировки и употреблять наркотики. «Я же поумнел. Я серьезный взрослый дядя», — резюмировал он в студии «Что было дальше?»

Моргенштерн познакомился с Диларой в их родном городе Уфа в 2017 году. Исполнитель тогда еще не был известен и только начинал делать первые шаги в карьере. В конце августа этого года пара поженилась.