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10:25, 3 февраля 2025Культура

Моргенштерн заявил о сделке с дьяволом

Рэпер Моргенштерн признался, что попросил помощи у дьявола
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) признался, что просил дьявола сделать его популярным. Видео с рассказом артиста опубликовал Telegram-канал «Алена, Блин!».

Скандальный артист вышел на связь из реабилитационного учреждения, куда отправился в январе. Общаясь с поклонниками, рэпер предположил, что мог заключить контракт с темными силами.

«Лет в 15-16 я просил дьявола о популярности. Сами думайте, верить в такое или нет. Судя по тому, как я сейчас расплачиваюсь, все может быть», — отметил Моргенштерн.

В данный момент имущество рэпера арестовано, а сам он объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что рэпер Моргенштерн стал жертвой и инструментом либеральной диктатуры.

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