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20:07, 31 января 2025Культура

Михалков назвал Моргенштерна жертвой диктатуры

Никита Михалков заявил, что рэпер Моргенштерн стал жертвой либеральной диктатуры
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков выпустил видео под названием «Чем грозит диктатура профанов?», в котором высказался о скандальном рэпере Алишере Моргенштерне (признан Минюстом России иностранным агентом). Ролик опубликован на сайте авторского шоу постановщика «БесогонТВ».

По мнению Михалкова, артист, который покинул Россию и сейчас находится на лечении в реабилитационной клинике, является одновременно жертвой и инструментом «либеральной диктатуры».

«Зло имеет свойство бумеранга. Он же неглупый человек, прекрасно понимает, что с ним случилось, почему это с ним случилось. Он участвовал в системном подтачивании самосознания общества, влиял на молодых людей», — заявил Никита Сергеевич.

В доказательство своих слов Михалков продемонстрировал зрителям кадры, на которых Алишер разбрасывает деньги во время съемок своего музыкального клипа, а также призывает молодежь нецензурно выражаться.

Ранее стало известно, что Михалков раскритиковал новый фильм Владимира Познера, вышедший на Первом канале. Режиссера возмутило, что в «Турецкой тетради» журналист взял интервью у писателя Орхана Памука, который открыто выступал против специальной военной операции.

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