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02:15, 3 ноября 2024Культура

Михалков раскритиковал Познера за новый фильм на «Первом канале»

Михалков раскритиковал Познера за высказывания и фильм на «Первом канале»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков раскритиковал Владимира Познера после выхода фильма журналиста «Турецкая тетрадь» на «Первом канале». С критикой Михалков выступил в своей передаче «Бесогон».

В передаче режиссер обращает внимание на то, что фильм вышел за неделю до поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань, а в «Турецкой тетради» Познер берет интервью у нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука, который критикует турецкого президента. Кроме того, Михалкова возмутило, что Памук до этого выступил против специальной военной операции (СВО).

Михалков раскритиковал Познера и за прошлые высказывания: о репрессиях в России и о том, что 90-летний журналист не чувствует себя русским.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Познера патриотом. Он заявил, что считает его таковым, несмотря на его критику происходящего в России. Представитель Кремля назвал позицию Познера крепкой и последовательной.

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