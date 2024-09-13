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12:46, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

В Кремле назвали Познера патриотом

Пресс-секретарь президента Песков назвал Познера убежденным патриотом

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об известном российском журналисте и телеведущем Владимире Познере. Его слова передает ТАСС.

Комментируя отказ ведущего работать на западном телевидении после начала спецоперации на Украине, Песков назвал Познера убежденным патриотом. Он также заявил, что журналист остается таковым, несмотря на критику происходящего в России.

«Это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией», — подчеркнул представитель Кремля, говоря о Познере.

В интервью Forbes Познер сообщил, что после начала спецоперации ему поступали предложения работать на западных каналах. Однако, как уточнил журналист, он не принял ни одно из этих приглашений. Он рассказал, что его не устроило требование иностранных телеканалов высказаться «определенным образом» о президенте России Владимире Путине.

В марте 2022 года Познер объяснил, почему его авторская программа перестала выходить на Первом канале. Он заявил, что передачу убрали из-за изменения сетки вещания после того, как началась спецоперация на Украине. Ведущий также сообщил, что программа вернется в эфир после того, как спецоперация завершится.

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      Мария Большакова
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