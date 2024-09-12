Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Познер заявил, что отказался от работы на Западе во время спецоперации

Известный советский и российский журналист Владимир Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации. На эту тему он высказался в интервью Forbes.

Познер отметил, что ему поступали предложения о работе от западных каналов. «Я не стану называть конкретно, но они были и не в одной стране. Но [было] условие!» — пояснил телеведущий.

По словам журналиста, западные СМИ предлагали ему работу при условии, если он выскажется о президенте России Владимире Путине. «Причем определенным образом. Я сказал: "Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое". Говорят: "Вот такие условия". Я сказал: "Нет. Спасибо большое, я — нет"», — заявил он.

В марте 2022 года телеведущий рассказал, почему его авторская программа «Познер» исчезла из сетки вещания Первого канала. По словам журналиста, причиной выступил тот факт, что канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач.

Помимо передачи Познера, в феврале Первый канал перестал транслировать развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие программы. Телеканал объяснил такие меры необходимостью уделить больше внимания передачам общественно-политической направленности.