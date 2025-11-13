Европейская страна запретила въезд Моргенштерну

Литва внесла Моргенштерна в список нежелательных лиц и запретила въезд в страну

Литва внесла российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в список нежелательных лиц. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что музыканту запретили въезд в страну на десять лет. Данное решение подтвердил департамент миграции республики.

24 октября мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить Моргенштерна в список нежелательных лиц и запретить ему въезд. О таком решении главы Вильнюса стало известно накануне концерта, который артист планировал дать в городе. Позже МИД направил соответствующее представление министру внутренних дел и Департаменту миграции.