В европейской стране предложили запретить въезд Моргенштерну

МИД Литвы предложил внести рэпера Моргенштерна в список нежелательных лиц

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы предложило внести российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в список нежелательных лиц. Об этом пишет LRT.

По данным источника, соответствующее представление направлено министру внутренних дел и Департаменту миграции.

24 октября мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить Моргенштерна в список нежелательных лиц и запретить ему въезд. О таком решении главы Вильнюса стало известно накануне концерта, который артист планировал дать в городе.