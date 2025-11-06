Культура
12:08, 6 ноября 2025Культура

В европейской стране предложили запретить въезд Моргенштерну

МИД Литвы предложил внести рэпера Моргенштерна в список нежелательных лиц
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы предложило внести российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в список нежелательных лиц. Об этом пишет LRT.

По данным источника, соответствующее представление направлено министру внутренних дел и Департаменту миграции.

24 октября мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить Моргенштерна в список нежелательных лиц и запретить ему въезд. О таком решении главы Вильнюса стало известно накануне концерта, который артист планировал дать в городе.

