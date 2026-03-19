Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:19, 19 марта 2026Авто

На дорогах России резко вырастет число беспилотных машин

Минтранс РФ: Количество беспилотных грузовиков в РФ достигнет 4 тысяч единиц
Марина Аверкина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К концу 2028 года на российских дорогах будет задействовано около одной тысячи беспилотных грузовых машин, а к 2030 году беспилотный коммерческий парк увеличится до четырех тысяч единиц. Такие данные опубликовало Министерство транспорта РФ.

Каждый автономный грузовик ежегодно будет преодолевать дистанцию в 300 тысяч километров, что вдвое превышает среднегодовой пробег грузового автомобиля с водителем за рулем.

В министерстве также пояснили, что массовое внедрение беспилотных технологий не потребует модернизации дорог и инфраструктуры. Управление движением будет организовано с помощью сетей сотовой связи 4G. В перспективе, для обеспечения бесперебойной навигации, планируется задействовать ресурсы низкоорбитальных спутниковых группировок.

С 2028 года начнется поэтапный запуск автономных грузоперевозок на трассах федерального значения категории «М» и «Р». Но уже в 2026 году беспилотные грузовики появятся на Центральной кольцевой автомобильной дороге.

Ранее специалисты назвали три самые распространенные проблемы автомобилей, возраст которых составляет от пяти до десяти лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    В Иране выразили благодарность за помощь России

    Врач предупредила о едва заметных симптомах рака

    Место тайного захоронения изрезанного 17-летнего юноши попало на видео

    На Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации

    Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед четвертьфиналами

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку о страхе

    Глава дипломатии ЕС призвала найти альтернативу капитуляции Украины перед Россией

    Главком рассказал о новых подлодках с ядерной «Булавой»

    Раскрыта ложь Трампа об ударах по иранским нефтяным объектам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok