Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
20:15, 18 марта 2026Авто

Россиянам назвали самые распространенные проблемы «возрастных» машин

Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется ремонт трех основных поломок авто
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Специалисты платформы Uremont назвали три самые распространенные проблемы автомобилей, чей возраст составляет от пяти до десяти лет. Информация об этом появилась в распоряжении «Ленты.ру». В основе данных — запросы от водителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Краснодара и других российских городов.

Самой распространенной поломкой «возрастных» машин эксперты назвали износ элементов подвески, сайлентблоков и шаровых опор. За пять-семь лет эксплуатации ресурс резинотехнических изделий, как правило, исчерпывается. Из-за особенностей дорожного покрытия и климата процесс износа ускоряется, и водители начинают замечать стук в районе колес при движении по неровной дороге. Услуги по замене комплекта деталей на одном рычаге с последующей обязательной регулировкой углов установки колес сейчас обойдутся в среднем в 12 500 рублей.

Проблемы в работе системы зажигания — на втором месте. Российским автомобилистам приходится постоянно напоминать о своевременной замене свечей или катушек. Важно понимать, что за пять-семь лет эксплуатации машины просто заменой свечей уже не обойтись. Потребуются дополнительные расходы на устранение сопутствующих проблем. Средняя стоимость работ, включающих компьютерную диагностику для поиска неработающего цилиндра и обновление комплекта свечей или катушки, в России составляет 10 тысяч рублей.

Течь масла занимает третью строчку рейтинга самых популярных проблем «возрастных» машин. С годами прокладка клапанной крышки, различные сальники и патрубки теряют эластичность и перестают обеспечивать герметичность соединений. Все это обусловлено естественным старением материалов и резкой сменой температур в подкапотном пространстве. Для устранения такой неисправности в среднем потребуется 7500 рублей с учетом работы по замене прокладок и последующей мойкой двигателя. Только она даст точный ответ, ликвидирована ли течь.

«Последние несколько месяцев эксперты говорят про изменения в культуре владения машиной. Многие автомобили куплены более 15 лет назад, растет потребность в сложных и агрегатных ремонтах. Автовладельцам нужен точный пакет сервисных операций с графиком их прохождения, ценой работы и стоимостью запчастей», — прокомментировал потребности автомобилистов основатель платформы Артур Терисаян.

Ранее автомобилистам назвали простые способы добиться максимальной тишины в салоне. Причем в большинстве случаев работы можно провести самостоятельно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok