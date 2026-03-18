Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
05:15, 18 марта 2026АвтоЭксклюзив

Названы способы добиться максимальной тишины в автомобиле

Автомобилистам назвали пять простых способов сделать салон машины тише
Марина Аверкина

Современные автомобили стали гораздо более тихими, чем машины, собранные на стыке тысячелетий. Однако многие водители стремятся к максимальному акустическому комфорту. Добиться максимальной тишины в салоне можно несколькими простыми способами, о которых «Ленте.ру» рассказали специалисты автотехцентра «Клуб 4x4».

Одним из источников шума в холодное время года являются шипованные шины, без которых не обойтись в большинстве российских регионов. Для начала мастера советуют не забывать обращать внимание на маркировку самих покрышек. На наклейках всегда указывается один из трех классов, где первый означает тихую шину, а третий — самую шумную. Рядом с этой информацией приводится уровень шума в децибелах по логарифмической шкале. Разница в три децибела означает, что одна шина будет громче другой в два раза.

Любителям тишины нужны специальные — «бесшумные» — тормозные колодки. Они отличаются более жесткой стальной основой, особым составом фрикционной накладки и наличием многослойных противоскрипных пластин, что и обеспечивает бесшумное торможение.

Не составляет проблем найти в продаже готовые комплекты для шумоизоляции на любой кошелек. Монтаж можно выполнить самостоятельно, разобрав салон, или доверить эту работу мастеру.

Материалы по теме:
Какие бывают категории водительских прав? Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
Какие бывают категории водительских прав?Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
17 декабря 2025
Дорожный знак «Остановка запрещена»: зона действия, штрафы, исключения
Дорожный знак «Остановка запрещена»:зона действия, штрафы, исключения
20 января 2026
Тонировка стекол автомобиля в 2026 году: требования по ГОСТ, правила и штрафы
Тонировка стекол автомобиля в 2026 году:требования по ГОСТ, правила и штрафы
19 января 2026

В некоторых случаях проблему решит установка локеров (подкрылок). Если штатные пластиковые детали отсутствуют, альтернативой станут «жидкие подкрылки» — специальная мастика, которая не передает звук и наносится на тщательно подготовленную поверхность, объясняют специалисты. Более эффективным решением станут мягкие «шумогасящие» локеры из иглопробивного нетканого материала или их аналоги с мягким наружным слоем вместо жесткого пластика.

В борьбе с шумом также помогут уплотнители. Если родные дверные уплотнители со временем потеряли форму, на их место можно установить многоконтурные. Дверь после этого будет закрываться туже, но шума в салоне станет меньше. Дополнительно можно использовать Z-образный уплотнитель для щели между передним крылом и дверью. Владельцам «возрастных» машин помогут специальные мягкие полоски, которые вставляются во все видимые щели. Их легко найти на маркетплейсах.

Ранее россиянам назвали месяцы самых выгодных предложений для покупки машины. К слову, сейчас один из таких периодов из-за накопившихся у дилеров запасов и относительно невысоких продаж в начале года, отметил эксперт Александр Корнев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запятнали свои грязные руки кровью невинных». Серый кардинал Ирана погиб в результате удара Израиля. Тегеран пообещал отомстить

    В России вырос спрос на услуги автоломбардов

    Россиянка описала Ирак фразой «мужчины сидят в чайных часами, а женщин не видно»

    Серия взрывов прозвучала еще в одном российском городе

    Названы способы добиться максимальной тишины в автомобиле

    Трампу после призыва по Ормузскому проливу поступило необычное предложение

    Стало известно об отводе ВСУ после уничтожения немецкого ЗРК

    Обломки ракеты упали около военной базой США в Саудовской Аравии

    Мужчина практически полностью отказался от секса по удивившей жену причине

    Названо ключевое нововведение конституции Казахстана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok