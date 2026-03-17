Авто
Все
18:49, 17 марта 2026Авто

Названо время для максимально выгодной покупки автомобиля

Эксперт Корнев посоветовал месяцы самых выгодных предложений для покупки машины
Марина Аверкина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Вопрос максимально выгодной покупки автомобиля становится все более актуальным на фоне продолжающегося удорожания машин. Когда стоит заключать сделку и что нужно учесть при принятии решения, «Известиям» рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Часто от экспертов рынка звучат предупреждения, что откладывать покупку машины не стоит из-за постоянного роста цен. На них не может не отражаться ежегодная индексация утилизационного сбора и удорожание логистических цепочек. Корнев пояснил, что резкого обвала рынка или мгновенного подорожания ожидать не стоит. «Цены на рынке, как правило, растут постепенно, поскольку участники рынка стараются сгладить резкие скачки с помощью различных программ поддержки», — говорит специалист.

Наиболее выгодные предложения традиционно можно найти в январе и феврале. Это время, когда автосалоны стремятся избавиться от остатков машин прошлого модельного года. К тому же в России в начале года традиционно фиксируется низкий спрос из-за новогодних каникул. В марте появляются обновленные модели по актуальным ценам, но в это время все еще есть возможность купить прошлогоднюю машину со скидкой. Сейчас именно такой период из-за накопившихся у дилеров запасов и относительно невысоких продаж в начале года, отметил Корнев.

Материалы по теме:
Медкомиссия для получения прав. Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
Медкомиссия для получения прав.Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
20 января 2026
Штраф за езду без прав: как наказывают водителей в 2026 году
Штраф за езду без прав:как наказывают водителей в 2026 году
20 января 2026

Не стоит забывать и про период сезонного затишья летом, а также про декабрь, когда дилерские центры стремятся выполнить годовые планы продаж. Это время также считается подходящим для поиска выгодных вариантов. Размер скидки на новый автомобиль может доходить до 10 процентов от его средней рыночной стоимости. На вторичном рынке размер дисконта может оказаться еще более существенным.

Выгода сделки определяется не только цифрами в ценнике, но и стоимостью привлеченных средств. Если автомобиль планируется взять в кредит или лизинг, определяющее значение имеет размер процентной ставки и наличие льготных условий. Как отметил Корнев, даже в период высоких ставок заем может быть оправдан, так как позволяет закрепить текущую стоимость машины. «Кроме того, нередко действуют программы поддержки со стороны брендов, дилеров, банков и государства. Например, многие китайские производители субсидируют процентные ставки для покупателей», — подчеркнул эксперт.

При планировании покупки он рекомендует учитывать и макроэкономические факторы. Снижение ключевой ставки Центральным банком может сделать условия кредитования более привлекательными, а ежемесячные платежи — ниже. Но в такой ситуации появляется риск отмены или изменения программ лояльности со стороны дилеров.

Ранее стало известно, что ушедший из России автогигант зарегистрировал в России популярный товарный знак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Иран впервые применил усовершенствованную баллистическую ракету

    Трамп призвал расследовать расходование Украиной переданных Байденом денег

    Королева Камилла рассказала подруге о промытых Меган Маркл мозгах принца Гарри

    Самыми популярными моделями Jetour в России начали управлять дистанционно

    Малоизвестный китайский бренд заявил о продолжении работы в России

    Названы защищающие от рака и инфаркта привычки

    Пассажиров несколько часов держали на холоде из-за угрозы взрыва на борту самолета

    Трамп пообещал «что-то» сделать с Кубой

    Вероятность выселения Распутиной из роскошного дома оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok