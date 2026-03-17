Названо время для максимально выгодной покупки автомобиля

Эксперт Корнев посоветовал месяцы самых выгодных предложений для покупки машины

Вопрос максимально выгодной покупки автомобиля становится все более актуальным на фоне продолжающегося удорожания машин. Когда стоит заключать сделку и что нужно учесть при принятии решения, «Известиям» рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Часто от экспертов рынка звучат предупреждения, что откладывать покупку машины не стоит из-за постоянного роста цен. На них не может не отражаться ежегодная индексация утилизационного сбора и удорожание логистических цепочек. Корнев пояснил, что резкого обвала рынка или мгновенного подорожания ожидать не стоит. «Цены на рынке, как правило, растут постепенно, поскольку участники рынка стараются сгладить резкие скачки с помощью различных программ поддержки», — говорит специалист.

Наиболее выгодные предложения традиционно можно найти в январе и феврале. Это время, когда автосалоны стремятся избавиться от остатков машин прошлого модельного года. К тому же в России в начале года традиционно фиксируется низкий спрос из-за новогодних каникул. В марте появляются обновленные модели по актуальным ценам, но в это время все еще есть возможность купить прошлогоднюю машину со скидкой. Сейчас именно такой период из-за накопившихся у дилеров запасов и относительно невысоких продаж в начале года, отметил Корнев.

Не стоит забывать и про период сезонного затишья летом, а также про декабрь, когда дилерские центры стремятся выполнить годовые планы продаж. Это время также считается подходящим для поиска выгодных вариантов. Размер скидки на новый автомобиль может доходить до 10 процентов от его средней рыночной стоимости. На вторичном рынке размер дисконта может оказаться еще более существенным.

Выгода сделки определяется не только цифрами в ценнике, но и стоимостью привлеченных средств. Если автомобиль планируется взять в кредит или лизинг, определяющее значение имеет размер процентной ставки и наличие льготных условий. Как отметил Корнев, даже в период высоких ставок заем может быть оправдан, так как позволяет закрепить текущую стоимость машины. «Кроме того, нередко действуют программы поддержки со стороны брендов, дилеров, банков и государства. Например, многие китайские производители субсидируют процентные ставки для покупателей», — подчеркнул эксперт.

При планировании покупки он рекомендует учитывать и макроэкономические факторы. Снижение ключевой ставки Центральным банком может сделать условия кредитования более привлекательными, а ежемесячные платежи — ниже. Но в такой ситуации появляется риск отмены или изменения программ лояльности со стороны дилеров.

Ранее стало известно, что ушедший из России автогигант зарегистрировал в России популярный товарный знак.