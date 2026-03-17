17:21, 17 марта 2026Авто

Ушедший из России автогигант зарегистрировал в России популярный товарный знак

«РГ»: Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России
Марина Аверкина

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Японская Toyota сохранила за собой исключительные права на использование названия Corolla в России. Информация об этом появилась в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Документы на регистрацию товарного знака компания подала еще в марте 2025 года, одобрение от Роспатента было получено в марте 2026-го, пишет «Российская газета» («РГ»).

Права на товарный знак Corolla будут действовать до марта 2035 года. Регистрация прошла по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, что позволяет реализацию широкой линейки транспортных средств (автомобилей, фургонов, внедорожников, автобусов, электромобилей, вездеходов и иных видов автотехники) и комплектующих для них.

До этого автопроизводитель уже зарегистрировал в России товарные знаки Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, а также Lexus.

Ранее Госдума приняла поправки в законодательство, меняющие порядок привлечения автомобилистов к ответственности за отсутствие страхового полиса. Согласно новым нормам, штраф за езду без ОСАГО будет назначаться не чаще одного раза в сутки.

