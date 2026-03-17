Госдума смягчила наказание за езду без ОСАГО

РИА Новости: Штраф за езду без ОСАГО будет назначаться не чаще раза в сутки

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство, меняющие порядок привлечения автомобилистов к ответственности за отсутствие страхового полиса. Согласно новым нормам, штраф за езду без ОСАГО будет назначаться не чаще одного раза в сутки, пишет РИА Новости. При этом способ определения нарушения значения не имеет.

Ранее автомобилист мог получать несколько штрафов за сутки, если его автомобиль фиксировали дорожные камеры. Изначально законопроект разрабатывался именно для того, чтобы исключить практику многократных штрафов с камер за сутки. В итоговой версии закона говорится, что в течение 24 часов с момента первого правонарушения, связанного с управлением транспортным средством без действующего полиса ОСАГО, водитель может быть привлечен к ответственности только один раз.

В настоящее время штраф за это нарушение составляет 800 рублей. При повторном игнорировании правил — от 3 до 5 тысяч рублей.

