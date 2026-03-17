Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:44, 17 марта 2026Авто

Госдума смягчила наказание за езду без ОСАГО

РИА Новости: Штраф за езду без ОСАГО будет назначаться не чаще раза в сутки
Марина Аверкина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство, меняющие порядок привлечения автомобилистов к ответственности за отсутствие страхового полиса. Согласно новым нормам, штраф за езду без ОСАГО будет назначаться не чаще одного раза в сутки, пишет РИА Новости. При этом способ определения нарушения значения не имеет.

Ранее автомобилист мог получать несколько штрафов за сутки, если его автомобиль фиксировали дорожные камеры. Изначально законопроект разрабатывался именно для того, чтобы исключить практику многократных штрафов с камер за сутки. В итоговой версии закона говорится, что в течение 24 часов с момента первого правонарушения, связанного с управлением транспортным средством без действующего полиса ОСАГО, водитель может быть привлечен к ответственности только один раз.

В настоящее время штраф за это нарушение составляет 800 рублей. При повторном игнорировании правил — от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее москвичам и гостям столицы предложили альтернативные способы оплаты московских парковок. Достаточно воспользоваться функцией смс на телефоне или обычным звонком на короткий номер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok