Москвичам предложили альтернативные способы оплаты парковок

Парковки в Москве можно оплатить с помощью смс или звонка на короткий номер

Альтернативные способы оплаты московских парковок предложили жителям российской столицы и ее гостям. Достаточно воспользоваться функцией смс на телефоне или обычным звонком на короткий номер, пишет Telegram-канал «Новости Москвы».

При отправке смс на номер 7757 в самом сообщении нужно указать номер парковки, номер автомобиля и количество часов (от 1 до 24). Звонить же можно по номеру 3210. Набрав его, автовладелец попадает на линию контакт-центра «Московский транспорт».

Важно помнить, что штраф за неоплаченные услуги парковки не будет выписан при условии оплаты до начала нового календарного дня (00:00 часов).

