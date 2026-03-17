12:11, 17 марта 2026Авто

Москвичам предложили альтернативные способы оплаты парковок

Парковки в Москве можно оплатить с помощью смс или звонка на короткий номер
Марина Аверкина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Альтернативные способы оплаты московских парковок предложили жителям российской столицы и ее гостям. Достаточно воспользоваться функцией смс на телефоне или обычным звонком на короткий номер, пишет Telegram-канал «Новости Москвы».

При отправке смс на номер 7757 в самом сообщении нужно указать номер парковки, номер автомобиля и количество часов (от 1 до 24). Звонить же можно по номеру 3210. Набрав его, автовладелец попадает на линию контакт-центра «Московский транспорт».

Важно помнить, что штраф за неоплаченные услуги парковки не будет выписан при условии оплаты до начала нового календарного дня (00:00 часов).

Ранее стало известно, что московские автовладельцы неожиданно столкнулись с дефицитом пунктов мойки машин. В столице функционирует около шести тысяч автомоек различных типов и форматов обслуживания, но этого не хватает для обслуживания нескольких миллионов легковых автомобилей.

