Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
10:43, 16 марта 2026Авто

Автомобилисты Москвы столкнулись с неожиданным дефицитом

Ожидание на автомойках в Москве достигло почти одного часа из-за перегрузки
Марина Аверкина

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Московские автовладельцы неожиданно столкнулись с дефицитом пунктов мойки машин. В Москве функционирует около 6000 автомоек различных типов и форматов обслуживания. Это составляет 23 процента от всех автомоек, действующих на территории страны, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на данные аналитиков «Автостат-Инфо».

Но этого количества оказалось недостаточно для обслуживания четырех миллионов легковых автомобилей, зарегистрированных в российской столице по состоянию на начало 2026 года. Каждый такой комплекс работает с высокой степенью загрузки.

Робомойки при этом не стали серьезным решением проблемы — в самый неподходящий момент в системе может закончиться вода или моющее средство. Аналогичные трудности периодически возникают и в точках самообслуживания. В результате стандартная процедура, занимающая в нормальном режиме от 10 до 15 минут, растягивается для многих водителей почти на час. В выходные дни время ожидания увеличивается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok