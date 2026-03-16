Автомобилисты Москвы столкнулись с неожиданным дефицитом

Ожидание на автомойках в Москве достигло почти одного часа из-за перегрузки

Московские автовладельцы неожиданно столкнулись с дефицитом пунктов мойки машин. В Москве функционирует около 6000 автомоек различных типов и форматов обслуживания. Это составляет 23 процента от всех автомоек, действующих на территории страны, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на данные аналитиков «Автостат-Инфо».

Но этого количества оказалось недостаточно для обслуживания четырех миллионов легковых автомобилей, зарегистрированных в российской столице по состоянию на начало 2026 года. Каждый такой комплекс работает с высокой степенью загрузки.

Робомойки при этом не стали серьезным решением проблемы — в самый неподходящий момент в системе может закончиться вода или моющее средство. Аналогичные трудности периодически возникают и в точках самообслуживания. В результате стандартная процедура, занимающая в нормальном режиме от 10 до 15 минут, растягивается для многих водителей почти на час. В выходные дни время ожидания увеличивается.

