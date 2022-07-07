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Евро предсказали слабость

Курсу евро предсказали падение ниже паритета с долларом

Фото: Michael Sohn / AP

Аналитики Deutsche Bank предсказали евро дальнейшее ослабление и снижение курса ниже паритета с долларом. Выдержки из их отчета приводит CNBC.

На неделе, начавшейся 4 июля, курс евро снизился до 1,0165 доллара. Затем последовало небольшое восстановление до уровня 1,02 доллара, однако эти показатели все равно являются многолетними минимумами для европейской валюты. В скором будущем евро может начать стоить меньше одного доллара.

По словам авторов, ослабление евро обусловлено двумя факторами: опасениями инвесторов по поводу скорой рецессии в еврозоне и бездействием Европейского центробанка, который до сих пор не повысил базовую ставку с нулевого уровня, на котором она держится последние 10 лет, хотя обещал сделать это на июльском заседании.

В свою очередь, Федеральная резервная система активно повышает ставку по федеральным фондам, которая в США выполняет роль ключевой. За последние месяцы случилось уже два повышения по 0,75 процентных пункта, и в настоящее время показатель равняется 1,5-1,75 процента.

В этих условиях инвесторы переориентируют свои вложения из европейских активов в американские, продавая евро и покупая доллары.

На момент публикации курс евро равнялся 1,092 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 0,12 процента.

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Платон Щукин
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