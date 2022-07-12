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Минфин призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля

Глава Минфина Антон Силуанов призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, действующую в условиях бюджетного правила. К этому призвал глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».

Он добавил, что плавающий курс давит на укрепление рубля и негативно влияет на бюджет. Силуанов подчеркнул, что власти видят беспокойство экспортеров по поводу выручки, которая в рублях снижается. Изменение курса национальной валюты стоит бюджету России около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, рассказал глава Минфина.

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«Я не стал бы говорить, что доллар по 50 — это наша новая реальность», — отметил Силуанов. Доллар и евро являются для России токсичными валютами, уверен министр.

По утверждению главы Минфина, закупки этих валют в обозримом будущем невозможны. Также Силуанов указал, что Россия не планирует переходить на бартер при внешних расчетах. Однако, если компании договорятся о подобных операциях, Минфин не будет препятствовать, заверил руководитель ведомства.

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Платон Щукин
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