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Доллар и евро назвали токсичными валютами

Министр финансов Силуанов назвал доллар и евро токсичными валютами для России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Доллар и евро являются для России токсичными валютами. Такую позицию в интервью газете «Ведомости» назвал министр финансов Антон Силуанов

По утверждению главы Минфина, закупки этих валют в обозримом будущем невозможны.

Также Силуанов указал, что Россия не планирует переходить на бартер при внешних расчетах. Однако, если компании договорятся о подобных операциях, Минфин не будет препятствовать, заверил руководитель ведомства.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков предостерег от «оголтелой» борьбы против сильного рубля. Главный риск — это «качели» в диапазоне 50-120 рублей за доллар, потому что такого никакая экономика выдержать не сможет, уверен он.

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Марина Совина
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