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Власти предостерегли от «оголтелой» борьбы против сильного рубля

Замглавы Минпромторга Осьмаков предостерег от борьбы против сильного рубля
Василий Осьмаков

Василий Осьмаков. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков предостерег от «оголтелой» борьбы против сильного рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Для экономики и бизнеса важна стабильность национальной валюты, отметил он. «Мы все хотим курс в диапазоне 65-85 рублей за доллар. Конечно, ситуация в отраслях разная, есть сектора, для которых 20 рублей за доллар — вообще замечательная ситуация», — сказал он.

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Главный риск — это «качели» в диапазоне 50-120 рублей за доллар, потому что такого никакая экономика выдержать не сможет, уверен Осьмаков. Он признал, что страна находится в блокаде по многим позициям импорта, даже по тем, которые не в санкционных списках. «Практически вся номенклатура сырья, оборудования и комплектующих поставляется с теми или иными проблемами», — подчеркнул замглавы Минпромторга. Ранее власти рассказали о попытках снизить курс рубля.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается в 70-80 рублей за доллар, и правительство пытается вернуть его к этому уровню.

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Платон Щукин
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