Власти рассказали о попытках снизить курс рубля

Вице-премьер Белоусов сообщил о работе по возвращению рубля к оптимальным уровням

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал в интервью «Интерфаксу», что оптимальный для экономики курс рубля оценивается властями в 70-80 рублей за доллар, и правительство пытается вернуть его к этому уровню. Он добавил, что механизм, помогавший поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас практически не работает.

Главным элементом этого механизма, по словам Белоусова, было бюджетное правило. «У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, и, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической в силу этого приостановкой или отменой бюджетного правила», — объяснил вице-премьер.

Белоусов заявил, что властями рассматривается переход к таргетированию рубля, а не инфляции — такая дискуссия «уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах». По его словам, рубль должен снизиться до оптимального курса «как можно быстрее». Вице-премьер добавил, что правительству необходимо создать условия для развития, инвестиций и роста производства, а также заняться увеличением внутреннего спроса.

Ранее Белоусов заявлял, что рубль «переукреплен», и 55-60 рублей за доллар — слишком высокий для России курс. При текущих параметрах российские предприятия теряют конкурентоспособность на мировом рынке, а бюджет испытывает проблемы со сборами экспортеров. Первое обстоятельство уже привело к тому, что государство, год назад обвинявшее металлургов в получении сверхдоходов, стало субсидировать их деятельность.