Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Вице-премьер России счел рубль «переукрепленным»

Вице-премьер Белоусов назвал рубль «переукрепленным», комфортный курс — ₽70-80 за доллар
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — сказал вице-премьер. Равновесным и комфортным для российской промышленности он назвал курс от 70 до 80 рублей за доллар.

Как указал Белоусов, Центробанк не таргетирует курс рубля, в результате чего он «складывается таким, каким есть». Он обратил внимание на то, что регулятор последовательно снижает ключевую ставку, что, как считает вице-премьер, свидетельствует, что «у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика сталкивается с новыми формирующимися вызовами, одним из которых является укрепление рубля. При этом он заявил, что оценивает перспективы роста цен и спад ВВП более оптимистично, чем прогнозировалось ранее. Инфляция будет «ощутимо ниже», чем заложено в макропрогнозе, а сокращение экономики — немного ниже, считает глава Минэкономразвития.

После начала военной спецоперации на Украине курс рубля значительно снижался, однако в последние месяцы на фоне административных ограничений и торгового профицита российская валюта показала серьезное укрепление.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на сообщения о взятии двух американцев в плен на Украине
На Украине озвучили ежесуточные потери ВСУ
Бездомный тайно подселился в дом к девушке и напугал ее
Ценам на нефть спрогнозировали резкий рост
Вице-премьер России счел рубль «переукрепленным»
В Минобороны заявили о повторении мариупольского сценария на «Азоте»
Мясников развеял популярные мифы о бане
В Китае рассказали о «настоящей трагедии» американцев
Песков назвал бесполезными попытки Запада «задушить» Россию санкциями
Курский губернатор рассказал об обстрелах с украинской стороны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.