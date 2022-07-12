Кремль прокомментировал излишнее усиление рубля

Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля

Излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка, она высоко стоит на повестке дня. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Все-таки это не наша прерогатива — высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции. По его словам, этот вопрос связан с функционированием экономики, а не эмоциями.

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись. По данным на 10:25 мск, доллар стоил 59,02 рубля (плюс 0,2 процента), курс евро составил 59,07 рубля (минус 5,09 процента). Такого не было с 2002 года.