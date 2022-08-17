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Стал известен прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2022 году

РИА Новости: в 2022 году Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в 13,4%

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 13,4 процента. Об этом стало известно РИА Новости от чиновника, знакомого обсуждением соответствующего проекта министерства.

«Пересмотрены в меньшую сторону, опять же существенно, оценки по инфляции», — рассказал чиновник. По новой оценке, в 2024 году инфляция составит 4,2 процента, в 2025 году — 4 процента.

Кроме того, в обсуждаемой на данный момент редакции прогноза предполагается, что дефляция закончится до конца года. По словам собеседника агентства, на данный момент она идет только за счет плодовоовощной продукции.

Ранее Центробанк сообщил, что рост цен в России в июле 2022 года замедлился в годовом выражении в большинстве регионов страны. На замедление роста цен на продовольственные товары больше всего повлияло удешевление фруктов и овощей.

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Марина Совина
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