ЦБ назвал регионы России с самым быстрым и медленным ростом цен

ЦБ: годовая инфляция в июле 2022 года замедлилась в большинстве регионов России

Рост цен в России в июле 2022 года замедлился в годовом выражении в большинстве регионов страны, сообщает Центробанк (ЦБ). Регулятор объясняет это тем, что инфляция затормозилась на фоне укрепления рубля, увеличения предложения и сдержанной динамики спроса.

Годовая инфляция в стране находилась в диапазоне от 3 до 20 процентов. Самый низкий показатель был зафиксирован в Чукотском автономном округе, а самый высокий — в республике Ингушетия. В Москве рост цен стал менее быстрым, составив 14,55 процента (15,17 процента в июне). При этом годовая инфляция в столице оставалась ниже, чем в Центральном федеральном округе и стране в целом — 15,52 процента и 15,1 процента соответственно.

На замедление роста цен на продовольственные товары больше всего повлияло удешевление фруктов и овощей. ЦБ отмечает, что снизить стоимость на эти продукты удалось благодаря увеличению объемов производства и снижению цен на импорт. Также помогло насыщение рынка отечественной продукцией. Цены упали и на мясные и молочные продукты. Регулятор назвал причиной «тенденцию к дальнейшему увеличению объемов внутреннего производства».

Подешевели и непродовольственные товары. Медленнее всего дорожали легковые автомобили, строительные материалы, бытовая техника и электроника. Цены на пиломатериалы снижались «благодаря увеличению предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений», пишет ЦБ. При этом самый быстрый рост цен регулятор зафиксировал в категории услуг. Их стоимость увеличилась во всех регионах России, кроме Уральского. Причиной стал повышенный спрос на авиаперелеты и, как следствие, резко подорожавшие авиабилеты.

Ранее в Центробанке спрогнозировали, что к концу 2022 года годовая инфляция в России снизится до уровня в 12-15 процентов. В следующем году, ожидает регулятор, рост цен замедлится до 5-7 процентов, а в 2024-м — вернется к целевым 4 процентам. Президент России Владимир Путин считает, что инфляция в стране по итогам года может не превысить 15 процентов.