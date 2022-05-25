Путин спрогнозировал рост цен по итогам года

Президент Путин спрогнозировал инфляцию по итогам года до 15%

Инфляция в России в последнее время замедлилась, объявил президент Владимир Путин. По его прогнозам, по итогам года она может не превысить 15 процентов, пишет «Интерфакс».

«По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15 процентов», — сообщил Путин, заявив также, что российская экономика «имеет динамику значительно лучшую, чем прогнозировалось некоторыми экспертами».

По данным Центробанка, в апреле инфляция приблизилась к 18 процентам. 15 процентов по итогам года ранее предсказывал также помощник Путина Максим Орешкин. В консервативном прогнозе Минэкономразвития рост цен в 2022 году ожидается на уровне 16,5 процента, что чуть лучше, чем 17,5 процента в базовом.

Орешкин также предполагает, что падение ВВП России по итогам 2022 года не превысит 5 процентов, тогда как в консервативном прогнозе Минэкономразвития содержится оценка снижения в 8,8 процента (в базовом — 7,7 процента).