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08:04, 23 декабря 2022Экономика

Курс доллара вернулся на уровень 70 рублей

Курс доллара превысил уровень 70 рублей после падения 22 декабря

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В начале торгового дня на Московской бирже курс доллара вернулся к росту и поднялся выше уровня 70 рублей. На максимуме он доходил до 70,3 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 08:00 американская валюта скорректировалась до 70,07 рубля, евро поднялся до 74,6 рубля. Таким образом обе валюты частично отыграли резкое падение вечером 22 декабря.

С момента введения потолка цен на нефть 5 декабря российская валюта потеряла более 15 процентов по отношению к доллару и евро. Основное падение началось в минувшую пятницу, 16 декабря.

Накануне евро преодолел отметку в 77 рублей, а доллар подходил к 72,5 рубля. После этого за несколько часов валюты потеряли более трех рублей, что ввиду отсутствия новостей может объясняться только выходом на рынок крупного продавца долларов и евро.

Российские власти отказываются связывать ослабление рубля с западными ограничениями. Так, министр финансов Антон Силуанов назвал основной причиной рост импорта в Россию, однако не объяснил, что стало причиной столь резкой динамики ввоза за неделю.

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Платон Щукин
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